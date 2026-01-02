Denison Mines CorpShs Aktie

WKN DE: A0LFYS / ISIN: CA2483561072

02.01.2026 17:54:52

Why Denison Mines Stock Soared Today

Denison Mines (NYSEMKT: DNN) stock started off the New Year right, soaring 11.3% through 11:25 a.m. ET Friday, after the uranium mining company announced this morning that it's ready to start construction of its "proposed Phoenix In-Situ Recovery ... uranium mine."Image source: Getty Images.Denison calls Phoenix its "flagship" project, and says it will "become the first new large-scale uranium mine built in Canada since Cigar Lake." Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
