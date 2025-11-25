IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
25.11.2025 10:30:00
Why Did Amazon Sell Its IonQ Stock?
Following the end of each calendar quarter, institutional money managers with over $100 million invested in stocks are required to file a document called a 13F with the Securities and Exchange Commission (SEC). A form 13F itemizes each stock a fund bought and sold during the most recent quarter. What investors might not realize, however, is that corporations also use some of their excess cash to build their own portfolios. As such, businesses may be required to file a 13F, too.During the third quarter, e-commerce and cloud computing giant Amazon (NASDAQ: AMZN) revealed in its 13F filing that it has sold its entire position in quantum computing stock IonQ (NYSE: IONQ).Let's break down the mechanics of Amazon's trade and assess why the company may have moved on from IonQ.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IonQmehr Nachrichten
|
06.11.25
|IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum (finanzen.at)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: IonQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|IonQ-Aktie schwächelt: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken (finanzen.at)
|
06.08.25
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.06.25
|US quantum computing company IonQ to buy Oxford university start-up (Financial Times)
Analysen zu IonQmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|40,00
|0,00%