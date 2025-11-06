Cameco Aktie

WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085

07.11.2025 00:48:05

Why Did Cameco Stock Fall 5.3% Today?

Shares of Cameco (NYSE: CCJ) fell on Thursday, finishing the day down 5.3%. The move came as the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) lost 1.1% and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) dropped 1.9%.Cameco, the world's largest provider of uranium, saw its stock fall after its CEO clarified the U.S. government's role in a massive deal announced last week.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
