Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
07.11.2025 00:48:05
Why Did Cameco Stock Fall 5.3% Today?
Shares of Cameco (NYSE: CCJ) fell on Thursday, finishing the day down 5.3%. The move came as the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) lost 1.1% and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) dropped 1.9%.Cameco, the world's largest provider of uranium, saw its stock fall after its CEO clarified the U.S. government's role in a massive deal announced last week.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cameco Corp.mehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Cameco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Cameco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Cameco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Cameco präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Cameco Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cameco Corp.
|78,18
|-3,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.