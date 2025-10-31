Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
31.10.2025 22:38:07
Why Did Cameco Stock Jump 16% This Week?
Shares of Cameco (NYSE: CCJ) rose this week, finishing up 16%. The move came as the S&P 500 gained 0.7% and the Nasdaq-100 gained 2%.Cameco, the world's largest provider of uranium, saw its stock skyrocket after the company announced an $80 billion deal with the U.S. government.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cameco Corp.mehr Nachrichten
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Cameco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Cameco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.07.25
|Erste Schätzungen: Cameco präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Cameco Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cameco Corp.
|88,57
|-2,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.