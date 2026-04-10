CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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10.04.2026 17:59:41
Why Did CoreWeave Stock Surge This Week?
Shares of artificial intelligence (AI) cloud platform company CoreWeave (NASDAQ: CRWV) have soared this week. As of Friday afternoon, the stock was 29.3% higher for the week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Two big announcements spurred the move. But investors need to balance the new business gains against the company's continued losses. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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