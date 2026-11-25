Firefly AB Aktie
WKN: 922601 / ISIN: SE0000395428
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25.11.2026 17:37:11
Why Did Firefly Aerospace Stock Drop Today?
Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY) stock tumbled 8.4% through 11:15 a.m. ET Wednesday -- which is kind of curious, because the only Firefly news on the wires today is actually good news.
As TheFly.com (no relation to "FLY," btw) reports, investment bank Needham & Co. just upgraded Firefly stock to "buy" with a $35 price target.
Image source: Firefly Aerospace.
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