McGraw Hill Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41CV9 / ISIN: US5809071039
|
12.11.2025 18:13:53
Why Did McGraw Hill Stock Explode Higher Today?
Educational and professional publisher McGraw Hill (NYSE: MH) stock jumped 19% through 11:10 a.m. ET Wednesday after beating on earnings this morning.Heading into the quarter, analysts only expected McGraw Hill to earn about $0.35 per share for its fiscal Q2 2026. Instead, the publisher reported a profit (adjusted for one-time items) of $1.40 per share -- and then raised guidance for the year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|McGraw Hill Incorporation Registered Shs
|14,09
|23,92%
