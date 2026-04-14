Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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14.04.2026 18:27:54
Why Did NuScale Power Stock Pop Today?
Shares of small modular (nuclear) power reactor-builder NuScale Power (NYSE: SMR) stock jumped 7.7% through noon ET on Tuesday -- not in reaction to anything NuScale did in particular.Instead, shares of this nuclear power stock appear to be reacting to some positive news overseas.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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05.11.25
|Ausblick: Nuscale Power legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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22.10.25
|Erste Schätzungen: Nuscale Power zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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