Oklo Aktie

Oklo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.01.2026 20:04:47

Why Did Oklo Stock Drop Today?

Oklo (NYSE: OKLO) stock, the start-up manufacturer of small modular (nuclear) power reactors that surged 35% last week on news of a new contract with Meta (NASDAQ: META), is taking a bit of a breather Monday. As of 1:40 p.m. ET, Oklo stock is down about 2.1% on no apparent news.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oklo

mehr Nachrichten