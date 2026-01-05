QX b Aktie
WKN DE: A419YG / ISIN: US82846H5046
|
05.01.2026 18:01:29
Why Did QXO Stock Soar Today?
Why Did QXO Stock Soar Today?

Brad Jacobs founded QXO (NYSE: QXO) with a vision to build the largest publicly traded distributor of building products in North America. The serial entrepreneur, who co-founded United Rentals and took multiple companies public, sought to unlock opportunity in the $800 billion building products distribution industry. An announcement today that global asset management firm Apollo Global is leading a new $1.2 billion investment in QXO has sent shares of the company soaring. As of 11:45 a.m. ET, QXO stock was trading at the morning high, up 20.2%.
Analysen zu QXO Inc Deposit Shs Repr 1-20th Conv Cum Pfd Shs Series -B-mehr Analysen
