StoneCo Aktie
WKN DE: A2N7XN / ISIN: KYG851581069
|
03.03.2026 17:30:26
Why Did StoneCo Stock Crash Today?
Brazilian e-commerce software company StoneCo (NASDAQ: STNE) stock got crushed like chalk after reporting Q4 earnings last night, despite beating analyst forecasts. StoneCo was expected to earn 2.65 Brazilian reais (R$) per share in Q4, according to Yahoo! Finance, but actually earned R$2.84. Nevertheless, as of 11:10 a.m. ET Tuesday, StoneCo stock is down 18.7%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu StoneCo Ltd Registered Shs -A-
Analysen zu StoneCo Ltd Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|StoneCo Ltd Registered Shs -A-
|11,83
|-18,56%
