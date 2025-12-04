FuboTV Aktie
WKN DE: A2QBYF / ISIN: US35953D1046
|
04.12.2025 17:02:01
Why Did the FuboTV COO Just Sell 139,000 Shares for Almost $440,000?
On Nov. 21, 2025, chief operating officer (COO) Alberto Horihuela of FuboTV (NYSE:FUBO) exercised 244,883 options and sold 138,753 shares in the open market, according to a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 weighted average purchase price of $3.16 on Nov. 21, 2025.FuboTV is a digital broadcaster specializing in live sports and entertainment streaming, with a focus on content aggregation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FuboTV Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: FuboTV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: FuboTV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu FuboTV Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|FuboTV Inc Registered Shs
|2,90
|1,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.