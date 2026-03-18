DigitalOcean Aktie
WKN DE: A2QRZ4 / ISIN: US25402D1028
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18.03.2026 23:46:09
Why DigitalOcean Stock Soared on Wednesday
Cloud computing specialist DigitalOcean (NYSE: DOCN) was, hardly for the first time in recent months, quite the outperformer on the stock market on Wednesday. Giving the stock propulsion was a price target increase from an analyst, which helped DigitalOcean shares gain more than 6% in share price that day.The man behind the move was Param Singh of Oppenheimer. Before market open, he lifted his fair value assessment on DigitalOcean to $100 per share from his preceding $85. He also maintained his outperform (i.e., buy) recommendation on the specialty tech stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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