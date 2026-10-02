EchoStar a Aktie
ISIN: US2787682051
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03.10.2026 00:57:30
Why EchoStar Stock Crushed it on Friday
EchoStar (NASDAQ:ECHO) was quite the star company in the eyes of many investors on Friday. A key subsidiary has emerged from bankruptcy, and at a stroke, significantly cleaned its parent's balance sheet. Mr. Market rewarded this progress by enthusiastically buying EchoStar shares; they closed that trading session almost 7% higher.
EchoStar disclosed in a regulatory filing that its Dish DBS subsidiary, anchored by the Dish TV satellite offering and Sling TV streaming service, exited Chapter 11 bankruptcy.
Image source: Getty Images.
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