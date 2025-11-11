Endava Aktie
WKN DE: A2JRLY / ISIN: US29260V1052
|
11.11.2025 21:19:44
Why Endava Stock Was Tanking on Tuesday
Endava (NYSE: DAVA) stock was going through quite a slog on Tuesday, as investors disseminated the company's latest quarterly results and obviously found them wanting. In mid-session trading that day, the shares were down a queasy 25%-plus in price, at a point when the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) was rising by 0.3%.For the first quarter of its fiscal 2026, U.K.-based Endava posted revenue of just over 178 million British pounds ($234 million), which was down by almost 9% year over year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
