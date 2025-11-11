Energy Vault Holdings Aktie
Why Energy Vault Stock Exploded Higher Today
Energy Vault (NYSE: NRGV) stock soared 20.5% through 10:40 a.m. ET Tuesday morning, even though the "grid-scale energy storage solutions" company apparently missed on its earnings report last night.TheFly.com reports that Energy Vault improved year over year, with Q3 losses declining to $0.16 per share and sales up dramatically to $33.3 million. However, Yahoo! Finance says Energy Vault still reported a loss twice as big as Wall Street was expecting, per generally accepted accounting principles (GAAP).
