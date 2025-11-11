EnGene Holdings Aktie

EnGene Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EXB6 / ISIN: CA29286M1059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 14:12:02

Why EnGene Is Rising In Pre-market?

(RTTNews) - enGene (ENGN) reported additional preliminary data from the cohort of its Phase 2 LEGEND trial of detalimogene voraplasmid in high-risk, Bacillus Calmette-Gurin-unresponsive non-muscle invasive bladder cancer patients with carcinoma in situ with or without concomitant papillary disease. The company reported an improved 6-month complete response rate under amended protocol. Data from 62 patients enrolled under the amended protocol with at least one post-baseline disease assessment demonstrated 63% complete response rate at any time.

The company said detalimogene's preliminary data to date and differentiated profile continue to support planned Biologics License Application submission in the second half of 2026.

Shares of enGene are up 62% in pre-market trade on Tuesday.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EnGene Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu EnGene Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

EnGene Holdings Inc Registered Shs 9,90 64,73% EnGene Holdings Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen