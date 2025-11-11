EnGene Holdings Aktie
WKN DE: A3EXB6 / ISIN: CA29286M1059
|
11.11.2025 14:12:02
Why EnGene Is Rising In Pre-market?
(RTTNews) - enGene (ENGN) reported additional preliminary data from the cohort of its Phase 2 LEGEND trial of detalimogene voraplasmid in high-risk, Bacillus Calmette-Gurin-unresponsive non-muscle invasive bladder cancer patients with carcinoma in situ with or without concomitant papillary disease. The company reported an improved 6-month complete response rate under amended protocol. Data from 62 patients enrolled under the amended protocol with at least one post-baseline disease assessment demonstrated 63% complete response rate at any time.
The company said detalimogene's preliminary data to date and differentiated profile continue to support planned Biologics License Application submission in the second half of 2026.
Shares of enGene are up 62% in pre-market trade on Tuesday.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EnGene Holdings Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu EnGene Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|EnGene Holdings Inc Registered Shs
|9,90
|64,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX am Dienstag in Grün -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag etwas fester. Der Der US-Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich in verschiedene Richtungen.