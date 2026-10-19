EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
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19.10.2026 19:30:57
Why EOS Energy Soared as Much as 11% Today
Starting the week on a bullish note, EOS Energy (NASDAQ:EOSE) stock raced out of the gate at the opening bell. The energy storage company provided preliminary third-quarter 2026 financial results this morning, supercharging the bulls.
As of 1:24 p.m. ET, shares of EOS Energy are down 2.3%, retreating from an earlier 11% rise.
Image source: Getty Images.
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