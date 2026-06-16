EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
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16.06.2026 18:35:44
Why Eos Energy Stock Is Soaring Today
Starting the week on a bullish note, Eos Energy (NASDAQ: EOSE) stock closed more than 5% higher from Friday's close. And the upward momentum in Eos Energy stock seems capable of extending through today's market close as well. The company, a developer of energy storage solutions, announced a significant achievement, motivating investors to bid the stock higher.As of 12:05 p.m ET, shares of Eos Energy are up 7.8%, retreating from its earlier rise of 13.9%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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