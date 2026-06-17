EOS Aktie
WKN DE: A2PJM1 / ISIN: US29414T1051
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17.06.2026 16:26:46
Why EOS Energy Stock Popped Today
EOS Energy Enterprises (NASDAQ: EOSE) aims to be a domestic solution for supplying battery energy storage systems to utility, industrial, and hyperscaler energy needs. Today, it announced it will also be entering the European market. Shares jumped on that news, as well as word from yesterday that the company began commercial production at its second manufacturing facility. EOS stock was 9.8% higher today, as of 10:25 a.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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