eToro Aktie

eToro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DNR9 / ISIN: VGG320891077

14.11.2025 23:22:09

Why eToro Group Stock Shot Up 16.1% This Week

Shares of eToro Group (NASDAQ: ETOR) gained 16.1% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. A stock brokerage platform focused on traders in Europe and the United States, it is benefiting from the bull market and increased trading volumes around the world. Despite this, the stock is down close to 40% this year, even after this post-earnings bump.Here's why eToro stock jumped this week, and whether it is a buy with the stock trading cheaply throughout 2025.eToro is growing on the back of the 2025 bull market in stocks, as well as cryptocurrencies and commodities like gold. The company's total accounts grew 17% year over year last quarter to 3.76 million, total assets under management grew 73% to $20.5 billion, and net contribution revenue grew 28% to $215 million. The business is also profitable, with net income of $57 million in the quarter, up 48% year over year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
