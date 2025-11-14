eToro Aktie
WKN DE: A3DNR9 / ISIN: VGG320891077
|
14.11.2025 23:22:09
Why eToro Group Stock Shot Up 16.1% This Week
Shares of eToro Group (NASDAQ: ETOR) gained 16.1% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. A stock brokerage platform focused on traders in Europe and the United States, it is benefiting from the bull market and increased trading volumes around the world. Despite this, the stock is down close to 40% this year, even after this post-earnings bump.Here's why eToro stock jumped this week, and whether it is a buy with the stock trading cheaply throughout 2025.eToro is growing on the back of the 2025 bull market in stocks, as well as cryptocurrencies and commodities like gold. The company's total accounts grew 17% year over year last quarter to 3.76 million, total assets under management grew 73% to $20.5 billion, and net contribution revenue grew 28% to $215 million. The business is also profitable, with net income of $57 million in the quarter, up 48% year over year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu eToromehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu eToromehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|eToro
|34,80
|-1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.