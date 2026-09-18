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18.09.2026 11:03:11
Why Europe Really, Really Needs a Mild Winter
The economy has been resilient despite higher prices stemming from the war in the Middle East, but that could change quickly if cold weather forces countries to tap depleted gas reserves.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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