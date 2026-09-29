Fair Isaac Aktie
WKN: 873369 / ISIN: US3032501047
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29.09.2026 21:49:11
Why Fair Isaac Corporation Plunged Today
Shares of Fair Isaac Corporation (NYSE: FICO) plunged 25.4% on Tuesday as of 1:32 p.m. EDT.
Fair Isaac has long been an investor favorite due to its monopoly on the FICO score, a standard credit score used by virtually all lenders when evaluating borrowers for loans.
However, it appears the Trump Administration, along with the rest of the housing industry, is aggressively empowering a new FICO competitor. Needless to say, when a company with a monopoly sees that monopoly erode, the stock can undergo a big rerating. So, it's no surprise to see this big move down today.
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Nachrichten zu Fair Isaac Corp.
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28.07.26
|Ausblick: Fair Isaac stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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27.04.26
|Ausblick: Fair Isaac präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Fair Isaac Corp.
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