Fervo Energy Aktie

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WKN DE: A42AVV / ISIN: US31556C1062

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02.09.2026 03:25:23

Why Fervo Energy Stock Skyrocketed Today

Shares of Fervo Energy (NASDAQ: FRVO) soared on Tuesday after the next-generation geothermal systems builder struck a landmark agreement with Alphabet's (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) Google. Image source: Getty Images.Fervo entered into a 396-megawatt (MW) power purchase agreement with Google. The deal is intended to help Fervo further the development of its flagship Cape Station enhanced geothermal systems GeoCluster in southwest Utah.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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