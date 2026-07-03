Figure Technology Solutions Aktie
WKN DE: A41GD8 / ISIN: US3493811034
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04.07.2026 01:11:35
Why Figure Technology Solutions Stock Zoomed More Than 21% Higher This Week
Home loan-focused fintech Figure Technology Solutions (NASDAQ: FIGR) felt like an investment that was safe as houses, as the saying goes, in the trading week shortened by Friday's market holiday. Investors were particularly cheered by a bullish analyst note that supported the stock's buy case.Sure enough, it rose by over 21% across those four business days, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.On Tuesday, Needham prognosticator Kyle Peterson reiterated his buy recommendation on Figure stock and his $55-per-share price target. That is a robust 62% above the stock's most recent closing level. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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