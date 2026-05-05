Firefly Aerospace Incorporation Aktie
WKN DE: A41ENY / ISIN: US31816X1063
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05.05.2026 18:42:03
Why Firefly Aerospace Stock Popped Then Dropped Today
Space company Firefly Aerospace (NASDAQ: FLY) soared more than 17% in early trading on the Nasdaq Tuesday after beating on earnings last night -- then reversed. Shares of the rocket stock dropped 5% through 12:05 p.m. ET.Analysts expected Firefly to lose $0.52 per share on $74.9 million in sales, but Firefly beat on both top and bottom lines. Losses came in at only $0.46 per share, and sales higher than expected at $80.9 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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