Flowserve Aktie
WKN: 864999 / ISIN: US34354P1057
29.10.2025 16:24:38
Why Flowserve Stock Soared Today
Flowserve (NYSE: FLS) stock surged ahead 25.1% through 10:35 a.m. ET Wednesday despite reporting mixed earnings last night.Heading into the Q3 report, analysts forecast Flowserve would earn only $0.80 per share non-GAAP (generally accepted accounting principles) on sales of just over $1.2 billion. In fact, Flowserve earned $0.90, while its sales underperformed, coming in just below $1.2 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
