Fluence Aktie
WKN DE: A2DU34 / ISIN: AU000000FLC5
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24.11.2026 20:09:27
Why Fluence Energy Stock Is Powering Higher Today
With demand for its products soaring to an unprecedented level, Fluence Energy (NASDAQ:FLNC) is giving investors plenty to celebrate after reporting fourth-quarter 2026 financial results yesterday after the market closed.
As of 1:01 p.m. ET, shares of the energy storage specialist are up 12.5%.
Image source: Getty Images.
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