WKN: 871138 / ISIN: US3024913036

11.11.2025 13:15:00

Why FMC Plunged Over 50% in October

Shares of agricultural chemical producer FMC (NYSE: FMC) plunged 54.9% in October, according to data from S&P Global Market Intelligence.FMC held its third-quarter earnings report on Oct. 30 that spooked investors, resulting in the bulk of the decline right at the end of the month.Now trading at just a mid-single-digit earnings multiple, investors are asking themselves if the sell-off is a bargain opportunity. But sell-side analysts issued cautious notes even after earnings, suggesting the stock may be a value trap.
