Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
18.11.2025 00:45:32
Why FMC Stock Got Mashed on Monday
Agricultural sciences company FMC (NYSE: FMC) wasn't growing on the stock exchange Monday. The company's share price declined by nearly 5% that day, following an analyst's substantial reduction in his price target. The stock's decline was much steeper than the 0.9% fall of the bellwether S&P 500 index. Before market open Monday, Jeffrey Zekauskas of JPMorgan Chase unit J.P. Morgan lowered his FMC price target to $14 per share. That was quite some distance down from his previous fair value assessment of $43. Despite the big change, Zekauskas maintained his existing neutral recommendation on the stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FMC Corp.mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: FMC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: FMC legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.07.25