Forgent Power Solution a Aktie
WKN DE: A4224U / ISIN: US34631F1021
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23.10.2026 15:26:13
Why Forgent Power Solutions Stock Sank This Week
The abrupt departure of Chief Financial Officer Ryan Fiedler, less than nine months after its public debut, sent Forgent Power Solutions (NYSE:FPS) plunging 21.3% this week.
Forgent Power Solutions stock changed hands at $24.92 as of the close on Thursday, Oct. 22, down 21.3% from Friday, Oct. 16's close through Thursday, Oct. 22's close. Over the same period, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) was flat at 0%, and the Nasdaq-100 was down 0.8%.
Image source: Getty Images.
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