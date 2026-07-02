Franklin Covey Aktie
WKN: 884271 / ISIN: US3534691098
|
02.07.2026 22:32:32
Why Franklin Covey Stock Plummeted Today
Franklin Covey (NYSE: FC) stock got hit with a double-digit pullback in Thursday's trading. The company's share price closed out the day down 12.9%. The S&P 500 ended the day roughly flat, and the Nasdaq Composite ended the session down 0.8%.After the market closed on July 1, Franklin Covey published results for the third quarter of its 2026 fiscal year -- which ended May 31. Sales and earnings for the period came in below Wall Street's forecasts, and the company's forward guidance also came in below expectations. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Franklin Covey CoShs
|
30.06.26
|Ausblick: Franklin Covey stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
31.03.26
|Ausblick: Franklin Covey verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.01.26
|Ausblick: Franklin Covey gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Franklin Covey CoShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Franklin Covey CoShs
|21,78
|-12,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.