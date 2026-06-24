FuelCell Energy Aktie
WKN: 884382 / ISIN: US35952H1068
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24.06.2026 17:25:16
Why FuelCell Energy Stock Rocketed Higher Today
Bouncing back from closing 10.5% lower yesterday compared to Monday's close, FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL) stock is soaring today. The company announced a supply agreement with a developer of data center infrastructure this morning, motivating investors to power their portfolios with shares of the fuel cell specialist.As of 10:40 a.m ET, shares of FuelCell Energy are up 6.4%, retreating from an earlier rise of 15.5%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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