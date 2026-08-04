Gartner Aktie

Gartner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887957 / ISIN: US3666511072

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04.08.2026 18:04:25

Why Gartner Inc. Stock Is Soaring Today

After trading flat yesterday, Gartner Inc. (NYSE: IT) stock is making a notable move higher today. The business intelligence specialist announced second-quarter 2026 financial results before the market opened this morning, and investors are clearly impressed with what Gartner reported.As of 11:13 a.m. ET, shares of Gartner are up 15.9%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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