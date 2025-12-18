GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
|
18.12.2025 19:25:09
Why GE Vernova Stock Jumped Today
After a woeful Wednesday, shares of GE Vernova (NYSE: GEV) rebounded on Thursday, surging 7% in early morning trading after winning at least a couple of analyst upgrades.Both analysts project at least 30% upside in GE Vernova shares. There's some merit in those expectations, given GE Vernova's latest investor updates that highlight robust growth ahead.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
