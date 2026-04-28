GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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28.04.2026 18:19:24
Why GE Vernova Stock Slid Today
GE Vernova (NYSE: GEV) stock has been flying, and its Q1 report last week helped justify why. Analysts reacted to the strong results by raising price targets on the energy equipment supplier. One Wall Street analyst thinks the stock has run too far, though. A fresh downgrade has some investors taking profits today, knocking GE Vernova shares down by 4.4% as of 12:15 p.m. ET. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
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