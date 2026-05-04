General Dynamics Aktie

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WKN: 851143 / ISIN: US3695501086

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04.05.2026 04:35:32

Why General Dynamics Stock Is Rising

Shares of General Dynamics (NYSE: GD) rose this past week after the aerospace and defense giant delivered strong quarterly results. The Gulfstream G500. Image source: General Dynamics.General Dynamics' first-quarter revenue climbed 10.3% year over year to $13.5 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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