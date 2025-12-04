Genesco Aktie
WKN: 851167 / ISIN: US3715321028
|
05.12.2025 00:45:45
Why Genesco Stock Got Rocked Today
Genesco (NYSE: GCO) published its third quarter of fiscal 2026 earnings report Thursday morning, and it probably wishes it hadn't. The footwear retailer missed consensus analyst estimates for revenue and profitability, further compounded by reductions to its guidance. Investors punished the company by aggressively selling their shares, causing the stock price to fall by almost 31% that day. During the quarter, Genesco reported net sales of $616 million, representing a 3% year-over-year increase. That was on the back of comparable sales that increased at the same rate. Net income not in accordance with generally accepted accounting principles (GAAP) rose more robustly, advancing by 27% to $8.4 million, or $0.79 per share. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Genesco Inc.mehr Nachrichten
|
03.12.25
|Ausblick: Genesco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.08.25
|Ausblick: Genesco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Genesco Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Genesco Inc.
|24,38
|-30,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.