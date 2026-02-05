Genius Sports Aktie

Genius Sports für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNLH / ISIN: GG00BMF1JR16

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 18:34:39

Why Genius Sports Stock Just Crashed Today

Shares of leading sports betting data provider Genius Sports (NYSE: GENI) have plummeted 23% as of noon ET on Thursday. The company announced it was acquiring Legend, a digital sports and gaming media network, for up to $1.2 billion. Genius Sports will pay $800 million in cash (from a debt offering), $100 million in stock, and potentially $300 million more in earn-outs. With a market cap of just $1.5 billion, the sheer size of this deal seems to worry the market, especially given that the company is yet to reach profitability.That said -- and setting the finances of the deal aside, for a second -- the combination of the two businesses makes a lot of sense. Legend is home to an array of media brands like Covers, Casino.org, and Sportsbook Review, and has premium content partnerships with Yahoo! Sports and Sports Illustrated. Legend had 118 million unique visitors in 2025 -- two-thirds of whom returned regularly -- making its network a premium asset for Genius as it looks to further monetize its sports betting data, technology, and partnerships.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Genius Sports Limited Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Genius Sports Limited Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Genius Sports Limited Registered Shs 6,09 -1,62% Genius Sports Limited Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:47 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:12 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen