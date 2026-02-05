Genius Sports Aktie
WKN DE: A3CNLH / ISIN: GG00BMF1JR16
|
05.02.2026 18:34:39
Why Genius Sports Stock Just Crashed Today
Shares of leading sports betting data provider Genius Sports (NYSE: GENI) have plummeted 23% as of noon ET on Thursday. The company announced it was acquiring Legend, a digital sports and gaming media network, for up to $1.2 billion. Genius Sports will pay $800 million in cash (from a debt offering), $100 million in stock, and potentially $300 million more in earn-outs. With a market cap of just $1.5 billion, the sheer size of this deal seems to worry the market, especially given that the company is yet to reach profitability.That said -- and setting the finances of the deal aside, for a second -- the combination of the two businesses makes a lot of sense. Legend is home to an array of media brands like Covers, Casino.org, and Sportsbook Review, and has premium content partnerships with Yahoo! Sports and Sports Illustrated. Legend had 118 million unique visitors in 2025 -- two-thirds of whom returned regularly -- making its network a premium asset for Genius as it looks to further monetize its sports betting data, technology, and partnerships.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Genius Sports Limited Registered Shs
|
03.11.25
|Ausblick: Genius Sports zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Genius Sports zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Genius Sports Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Genius Sports Limited Registered Shs
|6,09
|-1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.