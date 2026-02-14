Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
14.02.2026 10:15:20
Why German building projects run over time and budget
In Germany, big construction projects often derail. Airports, train stations and concert halls are finished years late and billions over budget.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
