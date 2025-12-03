Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
|
03.12.2025 16:27:35
Why GitLab Stock Crashed Today
Software developer GitLab (NASDAQ: GTLB) is seeing its stock "git" crushed after reporting strong earnings, but so-so guidance last night. Heading into the report, analysts forecast GitLab would earn $0.20 per share on sales of $239.3 million for fiscal Q3 2026. Management $0.26 per share in profit and sales of $244.4 million. Guidance, however, was barely in line with forecasts. GitLab stock is down 17.2% through 10:05 a.m. ET.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gitlab Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
02.12.25
|Ausblick: Gitlab A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.09.25
|Ausblick: Gitlab A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Gitlab Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gitlab Inc Registered Shs -A-
|32,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX rutscht ins Minus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich mit Gewinnen - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit leichten Verlusten. Der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.