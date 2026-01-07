Globalstar Aktie
WKN DE: A0LBTE / ISIN: US3789734080
|
07.01.2026 22:01:19
Why Globalstar Stock Crashed Today
Easy come, easy go. Shares of Globalstar (NASDAQ: GSAT) stock, the satellite communications company that's helping Apple (NASDAQ: AAPL) offer emergency SOS text service to its customers in cellphone dead zones, surged 5% on Tuesday after Clear Street brokerage raised its price target to $71.On Wednesday, however, the stock gave back all those gains and more, closing the day down 9.6%. Why?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
