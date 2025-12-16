Green Thumb Industries Aktie
WKN DE: A2JN3P / ISIN: CA39342L1085
16.12.2025 22:19:35
Why Green Thumb Industries Stock Trounced the Market on Tuesday
Will he or won't he? This is the question that's been front of mind for many marijuana stock investors over the past few days, as both credible media reports and President Trump himself fueled speculation that he will begin the process of decriminalizing the drug. Comments from the President late Monday injected new bullishness into weed stocks the following day. Sector mainstay Green Thumb Industries (OTC: GTBIF) surged more than 14% higher on this development.In a press conference in the White House's Oval Office, the President was asked whether he would issue an executive order (EO) directing the Justice Department to start the process of rescheduling pot. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
