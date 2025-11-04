Green Thumb Industries Aktie
Ausblick: Green Thumb Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Green Thumb Industries wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,031 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 291,1 Millionen USD für Green Thumb Industries, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 391,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,099 USD, gegenüber 0,410 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,56 Milliarden CAD generiert worden waren.
