Hayward Holdings Aktie
WKN DE: A2QRD8 / ISIN: US4212981009
|
29.10.2025 18:21:01
Why Hayward Holdings Stock Climbed Today
Shares of Hayward Holdings (NYSE: HAYW) popped on Wednesday after the pool equipment maker announced impressive fiscal third-quarter financial results.As of 12:30 p.m. ET, Hayward's stock price was up more than 10% after rising as much as 15% earlier in the day.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
