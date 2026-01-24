Hecla Mining Co7 % Cum Conv Red b Aktie
WKN: 634408 / ISIN: US4227042052
|
24.01.2026 16:23:27
Why Hecla Mining Stock Just Hit an All-Time High This Week
Hecla Mining (NYSE: HL) stock rocketed 20% higher this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Silver prices are one reason why shares have hit a new all-time high. Silver just crossed a major price milestone. It's not just silver prices that have investors piling into Hecla stock. The company was just added to a stock index, and, while not to the same degree as silver, gold prices have also been surging. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Hecla Mining Co7 % Cum Conv Red Pfd Shs Series -B-
Analysen zu Hecla Mining Co7 % Cum Conv Red Pfd Shs Series -B-
