The Hershey Aktie
WKN: 869607 / ISIN: US4278663061
|
05.02.2026 18:33:23
Why Hershey Stock Looks Sweet Today
Hershey (NYSE: HSY) shareholders are feeling sweet today. A challenging operating environment in 2025 looks to be in the rearview mirror. The company reported strong fourth-quarter results today, but 2026 guidance may be why shares soared as much as 10% this morning. As of 12:35 p.m. ET, Hershey stock remained up by 7.2%. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
