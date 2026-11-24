HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
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24.11.2026 20:52:52
Why Hewlett Packard Enterprise Stock Fell 16% Today
Shares of Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) are down by 16% at 2:10 p.m. ET, following the IT infrastructure veteran's beat-and-raise earnings report.
Wait, what?
You heard me right. The average analyst expected adjusted earnings of roughly $1.27 per share on top-line sales near $14.35 billion in Q4 2026. HPE smashed these expectations with EPS of $1.43 and $14.50 billion in revenues.
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Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
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|S&P 500-Titel HP-Aktie: Hätte sich eine HP-Kapitalanlage von vor 3 Jahren gerechnet? (finanzen.at)
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16.10.26
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13.10.26
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Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
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|Hewlett Packard Enterprise Co.
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|Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|2,74%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|25,40
|-0,08%