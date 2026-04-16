HIVE Digital Technologies Aktie

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WKN DE: A3EH8Z / ISIN: CA4339211035

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17.04.2026 01:57:49

Why Hive Digital Technologies Stock Slumped Today

Hive Digital Technologies (NASDAQ: HIVE), one of several cryptocurrency miners pushing deeper into data center operations, had a forgettable Thursday on the stock exchange. After the company announced a new round of financing, investors sold out of its shares, leaving them with a nearly 12% loss that trading session.After market close on Wednesday, Hive announced that one of its wholly owned subsidiaries plans to issue $75 million in exchangeable senior notes in a private offering. The company added that the target investors are institutional buyers. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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