HIVE Digital Technologies Aktie
WKN DE: A3EH8Z / ISIN: CA4339211035
|
17.04.2026 01:57:49
Why Hive Digital Technologies Stock Slumped Today
Hive Digital Technologies (NASDAQ: HIVE), one of several cryptocurrency miners pushing deeper into data center operations, had a forgettable Thursday on the stock exchange. After the company announced a new round of financing, investors sold out of its shares, leaving them with a nearly 12% loss that trading session.After market close on Wednesday, Hive announced that one of its wholly owned subsidiaries plans to issue $75 million in exchangeable senior notes in a private offering. The company added that the target investors are institutional buyers. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HIVE Digital Technologies Ltd Registered Shs
|
16.02.26
|Ausblick: HIVE Digital Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: HIVE Digital Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.11.25
|Ausblick: HIVE Digital Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu HIVE Digital Technologies Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HIVE Digital Technologies Ltd Registered Shs
|2,04
|9,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX und DAX in Grün -- Wall Street springt an -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Plus, während der deutsche Leitindex sich mit positiven Vorzeichen zeigt. Die Wall Street gewinnt am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag tiefer.