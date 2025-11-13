HIVE Digital Technologies Aktie
WKN DE: A3EH8Z / ISIN: CA4339211035
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: HIVE Digital Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HIVE Digital Technologies wird sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,009 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 80,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 30,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,155 USD aus. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 344,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 160,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HIVE Digital Technologies Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Ausblick: HIVE Digital Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.06.25
|Ausblick: HIVE Digital Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)