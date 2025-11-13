Ausblick: HIVE Digital Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HIVE Digital Technologies wird sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -0,009 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 8 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 80,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 30,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,155 USD aus. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 344,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 160,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

